Deutsche und niederländische Luftwaffeneinheiten üben in Holzdorf - Welche Rolle der Standort in der Nato spielen wird

Holzdorf/MZ. - Das erste gemeinsame Üben der Helikopter CH-53 Sikorsky und Boeing CH-47 Chinook am Standort Holzdorf sorgte am Mittwochvormittag für ein großes mediales Interesse. Vor allem deshalb, da die CH-47 ab 2027 in größerer Stückzahl – avisiert sind 47 – am Fliegerhorst Holzdorf stationiert werden soll und die CH-53 damit als mittleren Transporthubschrauber ablöst.