Großzügige Buchspende: Jedes Kind der Grundschule Zahna erhält ein eigenes Exemplar des Buches „Der Rehkitz-Dieb“. Warum ein Wunschbaum 111 Schülern eine Freunde bringen wird.

Zahna-Elster/MZ. - Nele, Fine und Mia sind nach nur wenigen Minuten völlig in die Geschichte „Der Rehkitz-Dieb“ von Theresa Leszenski vertieft. Die drei Schülerinnen gehören zu einer Gruppe von Vertreterinnen verschiedener Klassen der Grundschule Zahna, die bei der Übergabe der Buchspende dabei sind. Es ist schwierig die Mädchen von ihrer Lektüre zu lösen, damit sie der Autorin dieses Textes ein paar Fragen beantworten. Doch dazu später mehr.