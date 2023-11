Günter Thiele hat seine Weihnachtsbaumplantage an der Bundesstraße 187 bei Ruhlsdorf geöffnet. Wer zur Drei-K-Regel gehört und wie der frühere Landwirt das Jahr einschätzt.

Weihnachtsbaumplantage an Bundesstraße 187

Günter Thiele erklärt, wie er mit bestimmten Schnitten am Terimnaltrieb das Wachstum der Bäume begrenzt.

Ruhlsdorf/MZ. - Wer die Weihnachtsbaumplantage von Günter Thiele an der B 187 betritt, wird mit lautem Gebell empfangen. Hündin „Tina“ kommt mit einer Wurzel in der Schnauze angerannt und wirft sie jedem Gast vor die Füße. Das ausdauernde Spiel beginnt. Die Wurzel fliegt über die Fläche, der Jack Russell saust hinterher und bringt das Holzstück zum „Anstoßpunkt“ zurück. „Das kann jetzt stundenlang so gehen“, sagt Thiele, der „Tina“ hin und wieder zur Ordnung ruft.