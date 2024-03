Feuerwehrleute aus neun Wehren löschen einen Großbrand in einer Stallanlage in Buschkuhnsdorf. Am Dienstagabend war das Feuer bemerkt worden.

Buschkuhnsdorf/Mz. - Zu einem Großbrand in Buschkuhnsdorf mussten am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr Feuerwehren aus Jessen und Umgebung ausrücken. Ihr Einsatzort war wieder eine Stallanlage der Agrargenossenschaft Holzdorf, in der bereits Mitte Januar kurz hintereinander zwei Brände gelöscht werden mussten, ein Kälberaufzuchtstall und eine neue Lagerhalle, die erst vor einem Jahr eingeweiht worden war. Der Schaden war damals auf über eine Million Euro beziffert worden. Brandstiftung wird in allen drei Fällen angenommen.

Jetzt brennt ein ehemaliger Stall unmittelbar an der Straße zwischen Buschkuhnsdorf und Holzdorf. Als die ersten Wehren eintrafen, brannte das Gebäude lichterloh, Teile des Dachs waren bereits eingestürzt.

Alarmiert wurden die Feuerwehren von Buschkuhnsdorf, Holzdorf/Reicho, Jessen, Schweinitz, Kremitz, Linda, Mügeln, Neuerstadt und Schönewalde. Insgesamt sind (Stand 22.15 Uhr) rund 90 Einsatzkräfte mit 16 Fahrzeugen an der Brandstelle, außerdem Rettungsdienst und Polizei. Die Brandbekämpfung wird wohl Stunden andauern.

Der Qualm zieht derzeit an Buschkuhnsdorf vorbei über einen Acker, auf dem noch das abgefahrene Stroh aus der im Januar abgebrannten Lagerhalle liegt.