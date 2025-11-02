Das Lindaer Unternehmen erhält eine besondere Ehrung. Denn BlecTec ermöglicht seinen Mitarbeitern den Feuerwehreinsatz auch während der Arbeitszeit. Was anlässlich der Auszeichnung diskutiert wird.

Gruppenbild nach der Ehrung: Abschnittsleiter und Kreisausbilder Stefan Puhlmann, Daniel Lehmann, Romy Harnapp, Mike Kuhrmann, Michael Jahn, Pierre Richter und Christoph Hering (von links)

Linda/MZ. - Die BlecTec GmbH in Linda ist seit dieser Woche offiziell „Partner der Feuerwehr“. Im Beisein von Stadtwehrleiter Christoph Hering, Abschnittsleiter Stefan Puhlmann, Ordnungsamtschef Daniel Lehmann sowie Mike Kuhrmann und Pierre Richter als freiwilligen Feuerwehrleuten, die im Unternehmen arbeiten, überreicht Jessens Bürgermeister Michael Jahn (SPD) die entsprechende Urkunde an Unternehmensgründerin und Mitgeschäftsführerin Romy Harnapp. Dazu gibt es ein Schild. Das kann an der Fassade angebracht werden und weist die Firma für jeden sichtbar als Unterstützer der Feuerwehr aus.