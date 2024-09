Die Freiwillige Feuerwehr Jessen ist 1894 gegründet worden. Auch daran wird mit dem Tag der offenen Tür am Sonnabend erinnert. Was Interessierte in der Rehainer Straße noch erwartet.

Dieser Rettungssatz, den Ortswehrleiter Daniel Prinz hier zeigt, wird am Sonnabend zum Einsatz kommen, wenn es an das Zerlegen eines Fahrzeugs geht.

Jessen/MZ. - Die Freiwillige Feuerwehr Jessen besteht seit 130 Jahren. Daran wird bei einem Tag der offenen Tür an diesem Sonnabend, 21. September, am und im Gerätehaus in der Rehainer Straße in Jessen erinnert. In den 130 Jahren haben die Frauen und Männer, die der Löschtruppe angehören, unzähligen Menschen geholfen, ihr Leben geschützt und Sachwerte vor Schäden bewahrt. Vieles hat sich seit der Gründung 1894 ereignet. Im Laufe der Jahrzehnte haben sich die Einsatzszenarien geändert und die Bedeutung der Feuerwehr für die Sicherheit in der Stadt und auch in umliegenden Regionen ist gewachsen. Auch darüber kann am Sonnabend gesprochen werden.

Lange Vorbereitungszeit

Die Vorbereitungen für den Tag der offenen Tür laufen schon lange, berichtet Jessens Ortwehrleiter Daniel Prinz. Der Termin war bereits Ende 2023 festgelegt worden, und die Planungen für den Tag selbst seien dann im Januar angelaufen. Eine Arbeitsgruppe, der fünf Leute angehören, hält die organisatorischen Fäden in der Hand. Nun steht der Tag der offenen Tür unmittelbar bevor, der am 21. September um 13 Uhr eröffnet werden soll. Das Gerätehaus kann besichtigt werden. Durch das Gebäude sind Führungen geplant, kündigt der Ortswehrleiter an. Fahrzeuge stehen zum Besichtigen bereit, die aktuellen, die der Wehr für ihre vielfältigen Aufgaben zur Verfügung stehen, aber auch einige historische, Dazu gehören ein Robur LO und ein S 4.000 von den Ifa-Freunden sowie das W-50-Tanklöschfahrzeug vom Feuerwehrverein in Annaburg. Die Wasserrettung des DRK wird sich vorstellen.

Während des Festauszugs im August haben Feuerwehrleute bereits auf den anstehenden Tag der offenen Tür hingewiesen. (Foto: Grommisch)

Es wird aber nicht allein Möglichkeiten zum Schauen und zum Informieren geben, sondern es kann auch selbst Hand angelegt werden. Eine der möglichen Aufgaben dabei ist das Zerlegen eines Fahrzeugs, so wie es nach Verkehrsunfällen erforderlich sein könnte. Der Autohof Grießig in Schadewalde, mit dem seit langem gut zusammengearbeitet wird, stellt ein Fahrzeug dafür zur Verfügung, berichtet Daniel Prinz. Auch beim Bierkästenstapeln können sich Besucher ausprobieren. Dabei kommt die Hubrettungsbühne zum Einsatz, an der die Teilnehmer gesichert werden. Die Jugendfeuerwehr hat wieder eine Verlosung vorbereitet. Für Speisen und Getränke ist auch gesorgt.

Interesse geweckt

Die Feuerwehrleute freuen sich auf viele und interessierte Gäste, die mehr über die Aufgaben der Ehrenamtlichen zum Wohle der Einwohnerinnen und Einwohner erfahren wollen und vielleicht selbst Interesse an einer Mitarbeit haben. Angekündigt hat sich zudem eine kleine Abordnung der Feuerwehr aus Jessens Partnergemeinde Senden. Mehrere umliegende Feuerwehren haben die Jessener wissen lassen, dass sie sich ebenfalls zum Tag der offenen Tür am und im Gerätehaus in der Rehainer Straße (B 187) in Jessen sehen lassen.