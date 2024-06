Landwirtschaftsbetrieb Knieling aus Rade hat mit der Wintergersten-Ernte begonnen. Was in den kommenden Tagen auf dem Programm steht und wer die Verpflegung vor Ort übernimmt.

Rade/MZ. - „Das ist jetzt meine 55. Ernte“, sagt Hans-Ulrich Knieling, der seinen Sohn Andreas nach Kräften unterstützt. Der Landwirt aus Rade erzählt, dass bereits 80 Hektar Wintergerste eingefahren sind. „Wir fangen so gegen 11 Uhr an“, erzählt er, vorher sei noch der Tau in der Gerste. Als erfahrener Fachmann studiert der 69-Jährige täglich den Wetterbericht und hofft, dass der angesagte Regen einen Bogen um die Anbauflächen macht. An den Standorten Dixförda und Arnsdorf ist die Ernte angelaufen, aktuell wird in Prettin gewerkelt. „Insgesamt sind es 400 Hektar. Das wollen wir bis diesen Freitagabend schaffen“, erklärt Hans-Ulrich Knieling. Ein Teil des Ertrages wird verkauft, der Rest zu Tierfutter verarbeitet.