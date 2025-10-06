Im Diest-Hof Seyda setzen Bewohner und Mitarbeitende ein Zeichen für den Frieden: Sie pflanzen einen Ahorn und erinnern sich an die bewegte Geschichte der Glücksburger Heide.

Auf dem Diest-Hof in Seyda haben Bewohner und Mitarbeiter einen Baum des Friedens gepflanzt, einen Ahorn.

Seyda/MZ. - Ein Zeichen für den Frieden wurde im Diest-Hof in Seyda gesetzt. Bewohner und Mitarbeitende der Wohneinrichtung für erwachsene Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung trafen sich am sogenannten grünen Haus. Das ist das neue Multifunktionsgebäude, an und in dem derzeit noch Bauarbeiten laufen, und das jetzt Schritt für Schritt seiner Bestimmung übergeben wird. Und auf der Außenanlage hinter dem Gebäude wächst jetzt ein Baum des Friedens.