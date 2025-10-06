Keine Beute, aber ein extrem hoher Schaden: In der Nacht zum Sonntag wollten unbekannte Täter in eine Tankstelle in Köthen einbrechen.

Köthen/MZ. - Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro haben Einbrecher in der Nacht zum Montag, 6. Oktober, in einer Tankstelle in der Prosigker Kreisstraße in Köthen hinterlassen.

Die Unbekannten haben nach Angaben der Polizei Anhalt-Bitterfeld „massive Gewalt“ angewendet und versucht, sowohl über das Dach, als auch durch aufgebrochene Türen und Wände im Inneren in den Verkaufsraum zu gelangen. Der Zutritt sei ihnen jedoch verwehrt geblieben, sodass sie ohne Beute den Rückzug antreten mussten.

Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung vor Ort im Einsatz.