Ein neuer Zaun steht am Friedhof in Jessen. Die Farbe wurde mit dem Denkmalschutz abgestimmt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ. - Es ist ständig was in Bewegung beim Bauen in der Stadt. In einigen Punkten würden sich Verwaltung und Stadträte ein größeres Tempo wünschen, bei anderen gibt es Zweifel und Bedenken. Das hat auch die Sitzung des Bauausschusses des Jessener Stadtrats am Montagnachmittag deutlich gemacht.