  4. Unfall in Annaburg: Auto und Radfahrerin stoßen zusammen: 77-Jährige ins Krankenhaus gebracht

Kürzlich hat es in Annaburg einen Unfall gegeben. Eine Fahrradfahrerin und ein Auto waren dabei kollidiert.

Von MZ 08.09.2025, 11:00
Unfall in Annaburg: Auto und Radfahrerin stoßen zusammen.
Unfall in Annaburg: Auto und Radfahrerin stoßen zusammen. (Symbolbild: Daniel Karmann, dpa)

Annaburg - Kürzlich hat es in Annaburg einen Unfall gegeben. Eine 77-Jährige wollte am Freitag mit ihrem Rad von der Bahnhofstraße in die Straße „An der Schule“ einbiegen. Das teilt die Polizei mit. Zur gleichen Zeit bog ein 24-jähriger Autofahrer aus dieser Straße nach links in die Bahnhofstraße ab.

Im Einmündungsbereich stießen beide zusammen. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.