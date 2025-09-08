Kürzlich hat es in Annaburg einen Unfall gegeben. Eine Fahrradfahrerin und ein Auto waren dabei kollidiert.

Annaburg - Kürzlich hat es in Annaburg einen Unfall gegeben. Eine 77-Jährige wollte am Freitag mit ihrem Rad von der Bahnhofstraße in die Straße „An der Schule“ einbiegen. Das teilt die Polizei mit. Zur gleichen Zeit bog ein 24-jähriger Autofahrer aus dieser Straße nach links in die Bahnhofstraße ab.

Im Einmündungsbereich stießen beide zusammen. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.