Bausoldaten haben in der Holzdorfer Kirche an ihre Einberufung auf den Fliegerhorst vor genau 50 Jahren erinnert. Was dabei zur Sprache gekommen ist.

Holzdorf/MZ. - Es ist genau 50 Jahre her, dass aus diesen Männern eine Gruppe geworden ist, sagt Frank Boche in der Kirche in Holzdorf. Diese Gruppe ist eine besondere. Sie vereint Männer, die am 1. November 1973 in die Nationale Volksarmee der DDR einberufen wurden, aber den Dienst an der Waffe verweigerten. Erkannt habe man sie an den für damalige Zeiten typischen Schulterstücken.