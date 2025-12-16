Angeklagter soll mit mehreren anderen gemeinsam ein Paar in Annaburg überfallen und den Mann bewaffnet aufgefordert haben, für ihn als Drogenhändler zu fungieren.

Annaburger Paar soll überfallen worden sein - Prozess gegen 22-Jährigen startet

Verhandelt wird vor dem Landgericht in Dessau.

Annaburg/Dessau. - „Wenn eine andere rechtliche Auffassung aufseiten der Verteidigung besteht, dann brechen wir ab“, sagte Oliver Kunze, Vorsitzender der 1. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau, am Freitagvormittag. Sein Satz bezog sich auf den Versuch, eine Verständigung zwischen Staatsanwältin Marika Bahr und Verteidiger Tobias Sacher herbeizuführen. Diese kam nicht zustande. Bahr hatte eine Freiheitsstrafe „um die sechs Jahre“ für den aus der Jugendanstalt Raßnitz Vorgeführten in Aussicht gestellt.