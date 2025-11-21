Der Stadtrat beschließt nun den Plan, der eingrenzt, wo künftig Windenergieanlagen um Annaburg gebaut werden können. Warum anwesende Bürger trotzdem verärgert gewesen sind.

Annaburg/MZ. - Die Entscheidung ist gefallen. Mit drei Gegenstimmen von Vertretern der AfD stimmte der Annaburger Stadtrat am Dienstagabend ab. In zwei Schritten beschloss der Rat nun den Teilflächennutzungsplan für die Windenergie. Doch nicht nur der Beschluss führte zu Unmut unter Bürgerinnen und Bürgern, die so zahlreich zur Sitzung erschienen waren, dass manchen nur Stehplätze blieben.