Die Zukunft der Turnhalle ist Thema im Gemeinderat. In welchem Zustand sie aktuell ist, weiß keiner genau. Aber es muss auf jeden Fall etwas getan werden.

Kann die Turnhalle in Ilberstedt aus den 1970er Jahren noch erhalten werden?

Sanieren oder neu bauen? Noch ist keine Entscheidung über die Zukunft der Turnhalle gefallen.

Ilberstedt/MZ. - Hier trainieren Sportgruppen. Hier finden die alljährlichen Faschingsveranstaltungen statt: Die Turnhalle in Ilberstedt ist unerlässlich für die Vereinsarbeit und als Veranstaltungsort. Damit sie aber auch in Zukunft genutzt werden kann, muss sie saniert werden. Oder aber komplett neu gebaut werden. Um die Zukunft der Turnhalle ging es denn auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung.