weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Neueröffnung im Arsenal Wittenberg: „Media Technik A&E“ eröffnet im Arsenal: Reparaturen für Handy & Laptop in Wittenberg

Neueröffnung im Arsenal Wittenberg „Media Technik A&E“ eröffnet im Arsenal: Reparaturen für Handy & Laptop in Wittenberg

Im Wittenberger Einkaufszentrum Arsenal startet ein neuer Technikservice für Smartphone-, Laptop- und Tablet-Reparaturen. Was der Shop bietet und wer die Betreiber sind.

Von Lea Fischer 21.11.2025, 06:30
Centermanager Eser Yagmur begrüßt „Media Technik A&E“-Geschäftsinhaber Ezaldin Bakiro im Wittenberger Einkaufszentrum Arsenal.
Centermanager Eser Yagmur begrüßt „Media Technik A&E“-Geschäftsinhaber Ezaldin Bakiro im Wittenberger Einkaufszentrum Arsenal. Foto: Lea Fischer

Wittenberg/MZ. - Noch sind die letzten Handgriffe zu erledigen: Handyhüllen einsortieren, den Drucker platzieren – dann steht der Eröffnung von „Media Technik A&E“ im Arsenal Wittenberg nichts mehr im Wege. Mit Neueröffnung des Geschäfts, das mit dem Slogan „Reparieren statt neu kaufen“ wirbt, zieht am Donnerstag ein Technik-Reparaturshop in das Einkaufszentrum ein.