Im Wittenberger Einkaufszentrum Arsenal startet ein neuer Technikservice für Smartphone-, Laptop- und Tablet-Reparaturen. Was der Shop bietet und wer die Betreiber sind.

„Media Technik A&E“ eröffnet im Arsenal: Reparaturen für Handy & Laptop in Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Noch sind die letzten Handgriffe zu erledigen: Handyhüllen einsortieren, den Drucker platzieren – dann steht der Eröffnung von „Media Technik A&E“ im Arsenal Wittenberg nichts mehr im Wege. Mit Neueröffnung des Geschäfts, das mit dem Slogan „Reparieren statt neu kaufen“ wirbt, zieht am Donnerstag ein Technik-Reparaturshop in das Einkaufszentrum ein.