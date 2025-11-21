Blaulichtgottesdienst in der Autobahnkirche Erste Hilfe für die Seele: Notfallseelsorger berichten von ihrer Arbeit

In der Autobahnkirche in Rothenschirmbach kamen Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungskräfte und Seelsorger zusammen. Mit einem Blaulichtgottesdienst wurde an Menschen erinnert, die plötzlich aus dem Leben gerissen wurden, aber auch daran, dass selbst Helfer manchmal Hilfe brauchen.