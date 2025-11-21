Blaulichtgottesdienst in der Autobahnkirche Erste Hilfe für die Seele: Notfallseelsorger berichten von ihrer Arbeit
In der Autobahnkirche in Rothenschirmbach kamen Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungskräfte und Seelsorger zusammen. Mit einem Blaulichtgottesdienst wurde an Menschen erinnert, die plötzlich aus dem Leben gerissen wurden, aber auch daran, dass selbst Helfer manchmal Hilfe brauchen.
21.11.2025, 06:49
Rothenschirmbach/MZ - Feuerwehrleute, Rettungskräfte, Notfallseelsorger, Mitglieder des Technischen Hilfswerks – sie alle hatten am Abend des Buß- und Bettages ein Ziel: die Autobahnkirche in Rothenschirmbach.