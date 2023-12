Kronleuchter der Autobahnkirche Rothenschirmbach ist wieder an seinem Platz Restaurierung in der Leipziger Werkstatt ist abgeschlossen

Der Kronleuchter ist pünktlich zum 130. Geburtstag und rechtzeitig vor Weihnachten in die Rothenschirmbacher Kirche zurückgekehrt. Wissenswertes rund um die Autobahnkirche in Mansfeld-Südharz erfährt man am 9. Dezember.