Annaburg setzt auf Ausbildung: 15 Feuerwehrleute lernen Großtierrettung. Wie sie mit diesem Pilotprojekt im Landkreis Wittenberg eine Vorreiterrolle einnehmen.

Annaburg goes smart: Feuerwehr trainiert als erste im Landkreis für tierische Notfälle

Attrappenpferd „Pedro" musste bei dem Spezialtraining der Annaburger Kameraden zur Großtierrettung einiges über sich ergehen lassen.

Annaburg/MZ. - Fast 400 Einsätze von Großtierrettungen schafften es 2024 deutschlandweit in die Presseberichterstattung. Das ist im Vergleich zu den Vorjahren eine markante Steigerung. Pferde, Rinder, Wasserbüffel und Co. erfreuen sich auch außerhalb ihrer Besitzgemeinschaften zusehends größerer Beliebtheit, was den emotionalen Wert der Tiere natürlich steigert. Damit geht die Erwartung der Gemeinschaft einher, dass Feuerwehren verletzte oder gefährdete Großtiere erfolgreich retten.