Die Alpakaburg Molino lädt am 9. November zum Hoffest. Was die Besucher sehen und fühlen können.

25 Tiere gehören laut ihrer Internetseite derzeit zur Alpakaburg Molino. Viele der ursprünglich aus den Anden stammenden Tiere mit ihrem Nachwuchs sind am 9. November beim Hoftag in Seyda zu sehen.

Seyda/Mz. - „Diese Tiere sind nicht nur unsere Rasenmäher, sie bringen uns mit ihrer ruhigen und sanften Art immer wieder entspannende Momente.“ Das schreibt Fred Müller, Betreiber der Alpakaburg Molino in Seyda, auf seiner Homepage. Am Sonntag, 9. November, können sich die Besucher der Alpakaburg in Seyda, Burgstraße 13a, von 10 bis 17 Uhr selber davon überzeugen, dass auch dieser im Internet vielzitierte Satz stimmt: „Wer einem Alpaka in die Augen schaut, ist ihm für immer verfallen!“