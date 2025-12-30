weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Prozess vor dem Landgericht Dessau-Roßlau: Abendessen in Annaburg endet mit Bedrohung – Zeuge vor Gericht

Was geschah vor etwas mehr als zwei Jahren in einer Wohnung in Annaburg? Das versucht Landgericht in Fortsetzungstermin herauszufinden.

Von Andreas Behling 30.12.2025, 06:00
Justitia, die Patronin der Rechtsprechung
Justitia, die Patronin der Rechtsprechung (Foto: DPA/Ebener)

Annaburg/Dessau/MZ. - Das erstinstanzliche Verfahren gegen einen Mann aus Wittenberg, der sich vor der 1. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau auch für einen besonders schweren Raub und bewaffnetes Handeltreiben mit Cannabis zu verantworten hat - insgesamt sind 16 Taten angeklagt -, geht am 12. Januar 2026 weiter. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen hat ein junger Mann als Zeuge ausgesagt.