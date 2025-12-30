Was geschah vor etwas mehr als zwei Jahren in einer Wohnung in Annaburg? Das versucht Landgericht in Fortsetzungstermin herauszufinden.

Annaburg/Dessau/MZ. - Das erstinstanzliche Verfahren gegen einen Mann aus Wittenberg, der sich vor der 1. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau auch für einen besonders schweren Raub und bewaffnetes Handeltreiben mit Cannabis zu verantworten hat - insgesamt sind 16 Taten angeklagt -, geht am 12. Januar 2026 weiter. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen hat ein junger Mann als Zeuge ausgesagt.