Gala mit 20 Vereinen in Holzdorf 44 Jahre HKC: Jubiläumsfeier mit Gästen, Orden und fünf Stunden Programm
Bunte Kostüme, glitzernde Showmomente und ein voller Saal: Der Holzdorfer „Karneval Club“ feiert 44 Jahre mit Gästen aus drei Bundesländern und einem stimmungsvollen Programm.
23.02.2026, 12:00
Holzdorf/MZ. - Aus allen vier Himmelsrichtungen kommen am Sonnabend Gäste nach Holzdorf-Ost. Die Mehrzweckhalle ist nach dem großen Faschingsball vor einer Woche erneut eine Partystätte. In ihr wird das 44-jährige Bestehen des Holzdorfer „Karneval Clubs“ (HKC) gefeiert. 20 Vereine aus drei Bundesländern haben die Einladung des HKC zu dieser Gala des karnevalistischen Frohsinns gern angenommen.