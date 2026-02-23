weather regenschauer
Bunte Kostüme, glitzernde Showmomente und ein voller Saal: Der Holzdorfer „Karneval Club“ feiert 44 Jahre mit Gästen aus drei Bundesländern und einem stimmungsvollen Programm.

Von Frank Grommisch 23.02.2026, 12:00
Uwe Gäbelein (2. von rechts) erhält aus den Händen von Ulf Lehnert, Vizepräsident des Karneval-Landesverbandes Sachsen-Anhalt, den Verdienstorden des Bundes Deutscher Karneval in Gold mit Brillanten. (Foto: Frank Grommisch)

Holzdorf/MZ. - Aus allen vier Himmelsrichtungen kommen am Sonnabend Gäste nach Holzdorf-Ost. Die Mehrzweckhalle ist nach dem großen Faschingsball vor einer Woche erneut eine Partystätte. In ihr wird das 44-jährige Bestehen des Holzdorfer „Karneval Clubs“ (HKC) gefeiert. 20 Vereine aus drei Bundesländern haben die Einladung des HKC zu dieser Gala des karnevalistischen Frohsinns gern angenommen.