Bunte Kostüme, glitzernde Showmomente und ein voller Saal: Der Holzdorfer „Karneval Club“ feiert 44 Jahre mit Gästen aus drei Bundesländern und einem stimmungsvollen Programm.

Uwe Gäbelein (2. von rechts) erhält aus den Händen von Ulf Lehnert, Vizepräsident des Karneval-Landesverbandes Sachsen-Anhalt, den Verdienstorden des Bundes Deutscher Karneval in Gold mit Brillanten.

Holzdorf/MZ. - Aus allen vier Himmelsrichtungen kommen am Sonnabend Gäste nach Holzdorf-Ost. Die Mehrzweckhalle ist nach dem großen Faschingsball vor einer Woche erneut eine Partystätte. In ihr wird das 44-jährige Bestehen des Holzdorfer „Karneval Clubs“ (HKC) gefeiert. 20 Vereine aus drei Bundesländern haben die Einladung des HKC zu dieser Gala des karnevalistischen Frohsinns gern angenommen.