Zweite Auflage des Fußballwettbewerbs „Hallen Heroes“ startet am 18. Januar in Holzdorf-Ost. Im Foyer der Mehrzweckhalle findet eine Berufsmesse statt. Was die Firmenchefs erwarten.

Sport und Wirtschaft: Berufsmesse und Fußballwettbewerb am 18. Januar in Holzdorf

Holzdorf/MZ. - Die „Hallen Heroes“ in Holzdorf-Ost sind kein x-beliebiges Fußballturnier. Hier kommen Sport und Wirtschaft unter einem Dach zusammen, alle setzen konsequent auf Qualität. „Wir wollen uns im Rahmen der Berufsmesse als breit aufgestelltes Unternehmen aus der Region präsentieren“, betont der Geschäftsführer der Zahnaer Firma DTZ, René Rudloff, der die genannte Verbindung als perfekt bezeichnet. Denn in Sport und Beruf zähle das Leistungsprinzip. Wer in beiden Bereichen an die Spitze will, muss bereit sein, sich zu qualifizieren.