Wirtsleute starten in der „Villa Oberhof“ in Hergisdorf neu

Ines Machatschek und Stefan Leißring waren die Gastwirte vom Ratskeller in Hettstedt. Jetzt starten sie in Hergisdorf neu durch. Foto: Lukaschek

Hergisdorf

Ein Geheimnis ist es im Ort schon lange nicht mehr. In die Gaststube der „Villa Oberhof“ sind neue Wirtsleute eingezogen. Schon seit Monaten richten sie die Räumlichkeiten her. Ab Freitag wollen Ines Machatschek und Stefan Leißring nun für ihre Gäste da sein. Pandemiebedingt bieten sie zunächst ihre Speisen der deutschen Küche zum Mitnehmen an. Das Paar hofft, auch bald in die Freiluftsaison starten zu können. Immerhin befinden sich gleich zwei Terrassen hinter dem Haus.

Bürgermeister Jürgen Colawo ist erleichtert über die bevorstehende Eröffnung und optimistisch, dass dieses Mal alles passt. In den zurückliegenden Jahren blieb die Gaststätte immer wieder lange Zeit verschlossen, weil sich keine interessierten Betreiber fanden. Und kam doch ein Vertrag mit der Kommune zustande, gaben die Wirtsleute zumeist schnell wieder auf.

Heimspiel für Ines Machatschek und Stefan Leißring in Hergisdorf

Den Bürgermeister beeindruckt, mit wie viel Energie die neuen Wirtsleute ans Werk gehen: „Sie haben alles renoviert, sieben Tapetenschichten dabei abgetragen und sogar den Keller für ihr Lager gefliest.“ Er kann sich gut vorstellen, dass die neue Gaststätte von Einwohnern und Vereinen recht schnell angenommen wird. Restaurantfachfrau Machatschek und ihr Mann, der in der Küche die Verantwortung trägt, sind in der Region keine Unbekannten. Sie führten viele Jahre erfolgreich den Hettstedter Ratskeller und konnten sich über fehlende Resonanz nicht beklagen. Ihr Steak au four oder die hausgemachte Sülze waren der Renner.

Dass das Paar künftig seine Gäste in Hergisdorf begrüßt, kommt einem Heimspiel gleich. Die Eltern zweier Söhne sind in der Gemeinde zu Hause und wohnen gegenüber der „Villa Oberhof“. „Da war wohl auch ein bisschen Schicksal dabei“, meint Machatschek. Denn als sie wegen technischer Probleme im Ratskeller neue Räumlichkeiten suchten, erfuhren sie von der Option, direkt vor ihrer Haustür ein Restaurant zu übernehmen. Die Wirtsleute, die auch in der Schweiz arbeiteten, wollen nun mit ihren gastronomischen Erfahrungen bei sich zu Hause punkten. (mz/Daniela Kainz)