Eine Frau berichtet über die Nacht, in der Diebe in ihr Haus in Hettstedt einstiegen. Die Zahl der Einbrüche in der Kupferstadt steigt weiter an. Was die Polizei den Bürgern rät.

„Wir standen unter Schock“: So erlebt ein Paar den Einbruch in ihr Haus in Hettstedt

In Hettstedt macht eine Einbruchserie die Anwohner unsicher und hält die Polizei auf Trab.

Hettstedt/MZ. - Es ist mitten in der Nacht. Hettstedts Streetworkerin Mary-Ann Lanfermann und ihr Partner schlafen tief und fest in ihrem Bett. Sie ahnen nicht, was gerade nebenan passiert. Ein oder mehrere Unbekannte verschaffen sich Zutritt zu ihrem Haus. Sie laufen quer durch das Gebäude, stehlen die Schlüssel der beiden Autos, Kreditkarten und Portemonnaie. „Das glaubt man keinem, wenn man das hört, aber wir haben nichts mitbekommen. Ich war hochschwanger und musste eigentlich ständig auf Toilette, aber in dieser Nacht musste ich gar nicht“, sagt Lanfermann.