Eisleben. – Ein Ladendieb konnte Mittwochvormittag in der Lindenallee in Eisleben festgenommen werden, teilt die Polizei mit.

Der Mann wurde demnach nach dem Diebstahl von Süßigkeiten beim Verlassen eines Supermarktes in der Innenstadt von einem Zeugen angesprochen und festgehalten.

Daraufhin habe der Tatverdächtige eine Flasche zerschlagen und damit gedroht, den Zeugen zu verletzen. Dieser ließ den Mann folgerichtig laufen, so die Polizei weiter.

Ladendieb wird von der Polizei in Eisleben festgenommen

Der Flüchtende konnte von der Polizei wenig später in der Lindenallee gestellt und festgenommen werden. Er hatte das Diebesgut bei sich.

Dem 32-jährigen Dieb wird eine weitere Tat zur Last gelegt. Er soll aus einem anderen Laden ein Handy gestohlen haben.

Der bereits polizeibekannte Mann soll am Donnerstag dem Richter vorgeführt werden, der über eine Untersuchungshaft entscheiden soll.