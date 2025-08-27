36 Schulklassen machen bei „Special Olympics in der Schule“ mit. Das Projekt bringt Ehrlichkeit und viele Aha-Momente. Was die Kinder an der Albrecht-Dürer-Grundschule über Behinderungen gelernt haben.

Die Klasse 2a der Albrecht-Dürer-Grundschule in Halle bei ihrer Sporteinheit mit den Special Olympics Athleten (orange).

Halle (Saale)/MZ. - Es ist erst ein Bild an der Tafel: ein Mann mit weit aufgerissenem Mund, einem breiten Lächeln, Medaille in der Hand. Jubel pur. Doch die Reaktion in der 2a der Albrecht-Dürer-Grundschule in Halle ist zunächst Lachen. „Was ist denn daran so lustig?“, fragt Projektkoordinator Karl Schäfer nach. Ein Mädchen sagt leise: „Es sieht gruselig aus.“ Ein Junge kichert, weil der Sportler „komisch guckt“.