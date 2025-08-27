Bildung zu den Landesspielen 2025 in Halle „Warum lachst du?“ Special Olympics und Emotionen in Halles Schulklassen
36 Schulklassen machen bei „Special Olympics in der Schule“ mit. Das Projekt bringt Ehrlichkeit und viele Aha-Momente. Was die Kinder an der Albrecht-Dürer-Grundschule über Behinderungen gelernt haben.
27.08.2025, 16:27
Halle (Saale)/MZ. - Es ist erst ein Bild an der Tafel: ein Mann mit weit aufgerissenem Mund, einem breiten Lächeln, Medaille in der Hand. Jubel pur. Doch die Reaktion in der 2a der Albrecht-Dürer-Grundschule in Halle ist zunächst Lachen. „Was ist denn daran so lustig?“, fragt Projektkoordinator Karl Schäfer nach. Ein Mädchen sagt leise: „Es sieht gruselig aus.“ Ein Junge kichert, weil der Sportler „komisch guckt“.