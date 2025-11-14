Nach dem Tod vom Hettstedter Ortschronisten Otto Spieler beschäftigt sich nicht nur die neue Ortschronistin Dana Zimmer mit der Historie. Auch eine Heimatforschergruppe ist entstanden.

Wie eine Heimatforscher-Gruppe die Arbeit des verstorbenen Ortschronisten in Hettstedt weiterführt

Einige der Mitglieder der neuen Heimatforschergruppe um die neue Ortschronistin Dana Zimmer (2. v. re.) und dem verstorbenen, ehemaligen Ortschronisten Otto Spieler (vorn).

Hettstedt/MZ. - Seit fast zwei Jahren ist Dana Zimmer als ehrenamtliche Ortschronistin für Hettstedt aktiv. Anfang 2024 hatte sie vom mittlerweile verstorbenen Otto Spieler die Aufgabe übernommen. Um künftig noch besser für die Tätigkeit gewappnet zu sein, hat Zimmer, die auch als Hobbyautorin und Stadträtin (FBM) in Hettstedt bekannt ist, eine Weiterbildung für Heimatforscher und Ortschronisten absolviert.