Wie ein Agrarbetrieb Landwirtschaft neu denken will

Geschäftsführerin Constanze Stange inmitten der Tomaten in der Gärtnerei von „Wesensgemäß“ in Friedeburg

Friedeburg - Den nächsten Generationen etwas Gutes zu hinterlassen, das treibt Constanze Stange um - und es treibt sie an. „Wenn ich nie anfange, etwas zu verändern, dann wird sich auch nichts verändern“, sagt die Geschäftsführerin von „Wesensgemäß“. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie auf dem Schloss in Friedeburg diese gemeinnützige Gesellschaft gegründet, die Landwirtschaft und Pädagogik zusammenbringt.

Auf den 28.000 Quadratmetern Schlossgelände mit 15 Gebäuden, das sie gekauft haben, und zusätzlichen Ackerflächen im Umfeld tut sich bereits etwas: So läuft seit Februar Gemüseanbau als Solidarische Landwirtschaft. „Alle Kosten werden unabhängig vom Ertrag von den Anteilsnehmern gezahlt“, sagt Stange. 55 Anteile gibt es, die Hälfte ist verkauft.

Zwischen „Solawi“ und Bildungsarbeit

Per Jahresbetrag wird so der Anbau nach höchstem ökologischen Standard („Demeter“) finanziert. Händler gibt es nicht. Vielmehr holen sich die Anteilsnehmer ihren Teil des frischen Gemüses einmal pro Woche ab. Ein Depot steht in Halle, wo viele der Anteilsnehmer wohnen, eines in Friedeburg. „Wir freuen uns, dass die Leute aus der Region das annehmen“, so Stange.

Doch die Solidarische Landwirtschaft („Solawi“) ist nur ein Teil von „Wesensgemäß“. Die Idee ist, Bildungsarbeit zu leisten, vor allem für Kinder und Jugendliche. „Es geht dabei nicht darum, Kindern mit Trichtern etwas in die Köpfe reinzufüllen.“ Vielmehr solle man nach der Handlungspädagogik lernen, indem man selbst tätig wird. „Und in welchem Bereich geht das besser als in der Landwirtschaft?“

Bereits jetzt ist der Ort anerkannte Einsatzstelle für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ), eine FÖJlerin arbeitet aktuell hier. In Zukunft soll es Kooperationen mit Kitas und Schulen geben, irgendwann eventuell sogar eine eigene Kita. Stange kennt sich damit aus, sie betreibt in Halle eine Einrichtung.

Schloss als Treffpunkt der Generationen

Auch wenn in den Gebäuden noch viel zu tun ist - das Schloss in Friedeburg soll ein offener, vielfältiger Ort werden: In Zukunft sollen auch Tiere gehalten werden, schon bald soll ein Hofcafé öffnen. Denkbar seien auch Angebote zur Volksbildung oder altersgerechtes Wohnen, sagt Stange. „Es sollen viele Lebensaspekte und Altersgruppen zusammenkommen.“ Dazu passt, dass das Schloss, zu DDR-Zeiten ein Volkseigenes Gut, bei den Einwohnern eine große Rolle spielt. „Viele im Ort haben selbst hier gearbeitet oder als Kind gespielt.“ Wer nur für kurze Zeit verweilen will, kann schon jetzt eine Ferienwohnung anmieten, die eingerichtet ist.

Mit der Solidarischen Landwirtschaft trifft „Wesensgemäß“ indes einen Nerv. „Für viele Menschen wird es immer wichtiger zu wissen: Wo wächst mein Gemüse?“ Es seien längst nicht mehr nur linke Ökos, die sich darüber Gedanken machten. Zudem gebe es bei vielen eine Sehnsucht, sich zu vernetzen und in Gemeinschaft Dinge zu gestalten.

Für Constanze Stange und ihren Mann, die in Friedeburg noch einmal etwas völlig Neues anfangen, ist es daher ein Schritt in die richtige Richtung. „Der Boden ist die Grundlage der Ernährung“, sagt Stange. „Er gehört in gemeinschaftliche Hände.“ (mz)