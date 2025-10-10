Wahl: Frank Tallig tritt für die CDU bei der Bürgermeisterwahl in Hettstedt an. Der 36-Jährige setzt auf junge Familien und ein Qualitätsmanagement in der Stadtverwaltung.

Wie CDU-Kandidat Frank Tallig die Innenstadt in Hettstedt beleben und den Haushalt verbessern möchte

Frank Tallig tritt für die CDU bei der Bürgermeisterwahl in Hettstedt an. Der 36-Jährge will unter anderem ein Qualitätsmangement in der Stadtverwaltung im Rathaus Hettstedt, was er als Fotomotiv gewählt hat, einführen.

Hettstedt/MZ. - „Hettstedt hatte mal eine Zentralwirkung. Man fragt sich immer: Warum bleibt Hettstedt so weit unter seinen Möglichkeiten? Das ist schade“, sagt Frank Tallig. Diese „Möglichkeiten“ wolle er aus der Stadt wieder herausholen, weshalb der 36-jährige Augsdorfer (Stadt Gerbstedt) zur Bürgermeisterwahl am 26. Oktober antritt. Dabei geht er für die CDU ins Rennen.