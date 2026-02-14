Die Narren sind los Weiberfastnacht: Wie die Wette um den Mansfelder Karnevalschef ausging

Vor der Weiberfastnacht rief der Chef der Mansfelder Karnevalisten eine Wette aus. Zur Party in der Spangenberghalle erscheint Jörg Litke mit Langhaar-Perücke. Was sein Auftritt zu bedeuten hatte.