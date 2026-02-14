weather schneegriesel
  4. Die Narren sind los: Weiberfastnacht: Wie die Wette um den Mansfelder Karnevalschef ausging

Vor der Weiberfastnacht rief der Chef der Mansfelder Karnevalisten eine Wette aus. Zur Party in der Spangenberghalle erscheint Jörg Litke mit Langhaar-Perücke. Was sein Auftritt zu bedeuten hatte.

Von Daniela Kainz 14.02.2026, 08:00
Mansfelds Vereinschef Jörg Litke hat die Haare schön.
Mansfelds Vereinschef Jörg Litke hat die Haare schön. (Foto: Mansfelder Karnevalsclub)

Mansfeld/MZ. - Jörg Litke atmet auf. Dem 1. Vorsitzenden des Mansfelder Karnevalsclubs (MKC) blieb es zur Weiberfastnacht in der Spangenberghalle erspart, eine mögliche Wettschuld einzulösen. Dennoch sorgte sein Auftritt für große Heiterkeit.