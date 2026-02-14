Kritik an der Führerscheinreform Digitaler Unterricht, Fahrstunden bei den Eltern – Fahrlehrerinnen aus dem Harz sind entsetzt
Der Führerschein soll künftig weniger Kosten. Wie realistisch sind die Reformvorschläge? Wir haben zwei Fahrlehrerinnen aus Blankenburg und Harzgerode gefragt. Was sie zu den Distanz- und Laienunterricht sagen, ob sie Einbrüche bei den Anmeldungen spüren und welche Idee sie haben.
Harzgerode/Blankenburg/MZ. - Digitaler Unterricht, weniger Sonderfahrten, Fahrstunden bei den Eltern: Die geplante Führerscheinreform, mit der die Ausbildung kostengünstiger werden soll, sorgt auch unter den Fahrlehrern im Harz für Diskussionsstoff – und Entsetzen. Wir haben stellvertretend mit den Inhaberinnen zweier Fahrschulen gesprochen, wie sie zu den Reformvorschlägen stehen.