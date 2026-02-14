Kritik an der Führerscheinreform Digitaler Unterricht, Fahrstunden bei den Eltern – Fahrlehrerinnen aus dem Harz sind entsetzt

Der Führerschein soll künftig weniger Kosten. Wie realistisch sind die Reformvorschläge? Wir haben zwei Fahrlehrerinnen aus Blankenburg und Harzgerode gefragt. Was sie zu den Distanz- und Laienunterricht sagen, ob sie Einbrüche bei den Anmeldungen spüren und welche Idee sie haben.