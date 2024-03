Von nun an wird der Verein Erlebniswelt Museen seinen Sitz im Novalis-Schloss in Oberwiederstedt haben. Das hat seine Gründe.

Oberwiederstedt/MZ. - Der Verein Erlebniswelt Museen ist in dieser Woche aus seinen Räumen im „Kultursprudel“ in Eisleben aus- und in das Novalis-Schloss in Oberwiederstedt eingezogen. „Wir freuen uns auf unsere neuen Büroräumlichkeiten im Schloss. Das Gebäude ist nicht nur architektonisch und historisch reizvoll; von unserer Präsenz vor Ort wird auch das Novalis-Museum profitieren und stärker in die öffentliche Wahrnehmung rücken“, sagt Mike Leske, Geschäftsführer des Vereins.

Der Umzug ist Teil der Kooperation, die Erlebniswelt Museen mit dem Novalis-Museum geschlossen hat. „Der Verein sollte näher an die Museen angebunden sein, um auch besser Veranstaltungen anbieten zu können“, nennt Steffen Schmidt einen weiteren Grund für den Umzug.

Museumsfest geplant

Schmidt ist Vereinsvorsitzender und Leiter des Novalis-Museums sowie der Novalis-Forschungsstätte für Frühromantik in Oberwiederstedt und seit Sommer 2023 außerdem Vereinsvorsitzender bei Erlebniswelt Museen. Schmidt nennt auch Beispiele für solche Veranstaltungen. So sei geplant, ein Museumsfest in Oberwiederstedt zu feiern und mit einem externen Anbieter „Museum global“ durchzuführen.

Der Umzug habe aber auch einen positiven Synergieeffekt für das Novalis-Museum selbst. Wie Schmidt erklärt, profitiere man personell von der Zusammenlegung, beispielsweise bei der Absicherung von Veranstaltungen.

Denn für genügend Personal fehle es aktuell an finanziellen Mitteln im Novalis-Museum. Wie bereits berichtet, hatte der Landkreis im vergangenen Jahr den Kooperations- und Nutzungsvertrag für das Novalis-Schloss neu gefasst und dabei die Zuschüsse von bisher 280.000 Euro jährlich auf nun 100.000 Euro gekürzt.

Sponsoren für Kulturbus gesucht

Aber auch für den Kulturbus von Erlebniswelt Museen braucht es Geld. Wie Schmidt erklärt, suche man nach Fördermitteln oder Sponsoren, um die Betriebskosten des Busses abzudecken. Das Fahrzeug ist durch den Umzug ab sofort auch in Oberwiederstedt stationiert und soll die Kultur im ländlichen Raum fördern. Beispielsweise können Vereine ihn ausleihen, um Ausstellungen oder das Theater zu besuchen.

Bei Erlebniswelt Museen handelt es sich um einen regionalen Museumsverbund in Mansfeld-Südharz, in dem neun Museen aus dem Landkreis integriert sind – darunter das Burg- und Schlossmuseum in Allstedt, das Gottfried-August-Bürger-Museum in Molmerswende oder auch das Freilichtmuseum Königspfalz Tilleda. Ziele des 2010 gegründeten Vereins sind die Förderung von Kunst und Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege sowie die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde im Landkreis.