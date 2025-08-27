weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Hilfsprojekte in Papua-Neuguinea: Urwalddoktor aus Mansfeld erliegt schwerer Krankheit

Hilfsprojekte in Papua-Neuguinea Urwalddoktor aus Mansfeld erliegt schwerer Krankheit

Der pensionierte Mediziner Gunter Konrad stirbt mit 84 Jahren. Die Trauer ist in Mansfeld groß - besonders bei der Regionalvertretung der Humboldt-Gesellschaft.

Von Daniela Kainz 27.08.2025, 10:30
Gunter Konrad verstarb mit 84 Jahren im Mansfelder Land.
Gunter Konrad verstarb mit 84 Jahren im Mansfelder Land. (Foto: Kathrin Labitzke)

Mansfeld/MZ. - Wer ihm begegnete, vergaß ihn nicht mehr: Gunter Konrad, der pensionierte Mediziner und Menschenfreund, der seine letzten Lebensjahre mit seiner Frau in Mansfeld verbrachte, verstarb jetzt mit 84 Jahren nach langer, schwerer Krankheit.