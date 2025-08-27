Der pensionierte Mediziner Gunter Konrad stirbt mit 84 Jahren. Die Trauer ist in Mansfeld groß - besonders bei der Regionalvertretung der Humboldt-Gesellschaft.

Mansfeld/MZ. - Wer ihm begegnete, vergaß ihn nicht mehr: Gunter Konrad, der pensionierte Mediziner und Menschenfreund, der seine letzten Lebensjahre mit seiner Frau in Mansfeld verbrachte, verstarb jetzt mit 84 Jahren nach langer, schwerer Krankheit.