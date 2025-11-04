EIL:
Event in der Drushba-Sporthalle Hettstedt „Teenage Ninja Cup“ in Hettstedt: So kann man beim Wettkampf mitmachen
In Hettstedt findet am 22. November der erste „Teenage Ninja Cup“ für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahre statt. Wie man teilnehmen kann und was den Nachwuchs erwartet.
04.11.2025, 10:36
Hettstedt/MZ. - Jede Menge Geschick und Schnelligkeit sind am 22. November in der Drushba-Sporthalle in Hettstedt gefragt. Denn dann veranstaltet die Stadt Hettstedt in Kooperation mit dem Kreissportbund Mansfeld-Südharz und dem FC Hettstedt den ersten „Teenage Ninja Cup“ Hettstedts.