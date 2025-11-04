In Hettstedt findet am 22. November der erste „Teenage Ninja Cup“ für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahre statt. Wie man teilnehmen kann und was den Nachwuchs erwartet.

„Teenage Ninja Cup“ in Hettstedt: So kann man beim Wettkampf mitmachen

In der Sporthalle Südwest in Sangerhausen fand am 1. November der „Ninja Warrior Kids“ (Foto) statt. Am 22. November gibt es sowas Ähnliches mit einem „Teenage Ninja Cup“ in der Drushba-Sporthalle in Hettstedt.

Hettstedt/MZ. - Jede Menge Geschick und Schnelligkeit sind am 22. November in der Drushba-Sporthalle in Hettstedt gefragt. Denn dann veranstaltet die Stadt Hettstedt in Kooperation mit dem Kreissportbund Mansfeld-Südharz und dem FC Hettstedt den ersten „Teenage Ninja Cup“ Hettstedts.