Hettstedt/MZ. - Eine 89-jährige Hettstedterin ist Opfer eines Trickbetruges geworden. Laut einer Mitteilung der Polizeiinspektion Halle sei die Seniorin am Freitag zwischen 13.50 und 14 Uhr von einem Mann angesprochen worden, der sich als Polizist ausgab.

Er behauptete, in ihre Wohnung sei eingebrochen worden, und forderte sie auf, ihn dorthin zu begleiten. In der Wohnung sei der Täter in alle Räume gegangen und habe gezielt nach verstecktem Bargeld gefragt. Nachdem er die Wohnung wieder verlassen hatte, habe die Seniorin festgestellt, dass mehrere Tausend Euro gefehlt hätten.

Der Mann soll etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß sein und akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Er habe eine normale Statur, dunkles Haar und einen kurzen dunklen Vollbart. Bekleidet sei er mit einem dunklen Mantel gewesen. Das Polizeirevier Mansfeld-Südharz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter Telefon 03475/670293.

„Die Polizei warnt vor dieser perfiden Masche und ruft zur erhöhten Wachsamkeit auf“, so die Mitteilung weiter. Bürger sollten misstrauisch gegenüber unbekannten Personen sein, die sich als Polizisten, Handwerker oder ähnliches ausgeben.

„Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung, ohne deren Identität überprüft zu haben. Fordern Sie im Zweifelsfall einen Dienstausweis und kontaktieren Sie die örtliche Polizeidienststelle, um die Echtheit zu überprüfen.“ Wertgegenstände sollten sicher aufbewahrt und keine Auskünfte dazu gegeben werden. Die Polizei stehe jederzeit zur Verfügung, um zu beraten oder Fragen zu beantworten.