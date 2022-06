Startschuss für neuen Sportpark an der Hettstedter Drushba-Sporthalle

Outdoorsportgeräte gab es einst in der Nähe des Ölgrundteichs. Was aus dem ersten Trimm-dich-Pfad geworden ist.

Vor der Drushba-Sporthalle in Hettstedt befand sich sogar mal ein Springbrunnen. Jetzt will die Stadtverwaltung einen Sportpark errichten.

Hettstedt/MZ - Auf der Freifläche an der Drushba-Sporthalle in Hettstedt entsteht demnächst ein Trimm-dich-Pfad. Die Sparkasse Mansfeld-Südharz hat dafür 20.000 Euro aus der Gewinnausschüttung der PS-Lotterie gesponsert, teilt Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) mit. Von dem Geld sollen vier Sportgeräte angeschafft und eingebaut werden. Der Hauptausschuss hat der Auftragsvergabe am Mittwochabend zugestimmt.