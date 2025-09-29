Für das sogenannte Integrierte Gemeindliche Entwicklungskonzept (IGEK) der Stadt Arnstein gibt es einige Änderungen und Vorschläge. Im Oktober soll es beschlossen werden.

Seniorenrat und Dorfladen: Konzept zur Entwicklung der Stadt Arnstein um neue Ideen erweitert

Ein neuer Dorfladen für die Stadt Arnstein ist eine der Ideen, die neu im IGEK aufgenommen werden.

Quenstedt/MZ. - Auf der Zielgeraden zum neuen IGEK der Stadt Arnstein gibt es in dem Konzept noch einige Änderungen. Das IGEK ist das sogenannte Integrierte Gemeindliche Entwicklungskonzept der Stadt, das für die kommenden Jahre als Leitfaden für die Entwicklung der Kommune dienen soll.