Schnäppchenjagd mit Mehrwert: Das erwartet die Besucher bei der 3. Frauenkleiderbörse in Arnstedt

Arnstedt/MZ. - Wenn in der ehemaligen Gaststätte „Zum Goldenen Löwen“ in Arnstedt unzählige Kisten, Dutzende Kleiderständer und jede Menge Kleiderbügel gebracht werden, dann ist klar: Die nächste Frauenkleiderbörse steht an. An diesem Freitag, 7. November, ist es wieder soweit. Von 16.30 bis 20.30 Uhr verwandelt sich der große Saal in der ehemaligen Gaststätte in ein kleines Shopping-Paradies für Schnäppchenjäger.