Arnstein/MZ. - Die Stadt Arnstein bekommt zwei Souvenir-Automaten in Form eines Münzprägers. Ein Automat wird am Parkplatz der Burgruine Arnstein errichtet und einer am Novalis-Museum Schloss Oberwiederstedt. „Das ist eine gute Sache und ein Stück mehr für unseren Tourismus in Arnstein. Wenn solche Motive raus in die Welt gehen, ist das eine gute Vermarktung für unsere Stadt“, sagt Arnsteins Bürgermeisterin Janet Klaus (SPD).

