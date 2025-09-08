Die Stadt Hettstedt wollte die Flächen rund um das Denkmal „Flamme der Freundschaft“ vermessen lassen, um Ordnungswidrigkeiten besser ahnden zu können.

Pläne für Vermessung vom Gelände um das Flamme-Denkmal in Hettstedt liegen auf Eis

Die Stadt Hettstedt wollte die Flächen rund um das Denkmal „Flamme der Freundschaft“ vermessen lassen, um Ordnungswidrigkeiten besser ahnden zu können.

Hettstedt/MZ. - Die Pläne der Stadt Hettstedt, die Fläche am Denkmal „Flamme der Freundschaft“ und Bereiche in den umliegenden Straßen Heinrich-Mann-Weg und Lessingstraße zu vermessen, sind erstmal auf Eis gelegt. Der Haupt-, Wirtschafts- und Vergabeausschuss der Stadt hat das Vorhaben abgelehnt.