  4. Gegen Parksünder und Co.: Pläne für Vermessung vom Gelände um das Flamme-Denkmal in Hettstedt liegen auf Eis

Gegen Parksünder und Co. Pläne für Vermessung vom Gelände um das Flamme-Denkmal in Hettstedt liegen auf Eis

Die Stadt Hettstedt wollte die Flächen rund um das Denkmal „Flamme der Freundschaft“ vermessen lassen, um Ordnungswidrigkeiten besser ahnden zu können.

Von Tina Edler 08.09.2025, 16:11
Hettstedt/MZ. - Die Pläne der Stadt Hettstedt, die Fläche am Denkmal „Flamme der Freundschaft“ und Bereiche in den umliegenden Straßen Heinrich-Mann-Weg und Lessingstraße zu vermessen, sind erstmal auf Eis gelegt. Der Haupt-, Wirtschafts- und Vergabeausschuss der Stadt hat das Vorhaben abgelehnt.