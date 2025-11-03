Nach Baustelle auf B 86 Palisaden umgefahren und Spurrillen in Siebigerode: Wer übernimmt Reparatur?
Nach Bauarbeiten auf B 86 sind die Schäden auf der innerörtlichen Umleitung in Siebigerode nicht zu übersehen. Warum sich die Landesstraßenbaubehörde nicht verantwortlich fühlt.
03.11.2025, 09:30
Siebigerode/MZ. - Die Bauarbeiten auf der B 86 in Siebigerode sind beendet. Der Verkehr kann wieder ungehindert durch den Mansfelder Ortsteil rollen. Die Zeit der rund zweiwöchigen Verkehrseinschränkungen und der Umleitung werden bei den Einwohnern trotzdem nicht so schnell in Vergessenheit geraten.