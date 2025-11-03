weather wolkig
  4. Nach Baustelle auf B 86: Palisaden umgefahren und Spurrillen in Siebigerode: Wer übernimmt Reparatur?

Nach Bauarbeiten auf B 86 sind die Schäden auf der innerörtlichen Umleitung in Siebigerode nicht zu übersehen. Warum sich die Landesstraßenbaubehörde nicht verantwortlich fühlt.

Von Daniela Kainz 03.11.2025, 09:30
Palisaden wurden in Siebigerode an der Köhlerstraße umgefahren.
Palisaden wurden in Siebigerode an der Köhlerstraße umgefahren. (Foto: Reimar Feuerberg)

Siebigerode/MZ. - Die Bauarbeiten auf der B 86 in Siebigerode sind beendet. Der Verkehr kann wieder ungehindert durch den Mansfelder Ortsteil rollen. Die Zeit der rund zweiwöchigen Verkehrseinschränkungen und der Umleitung werden bei den Einwohnern trotzdem nicht so schnell in Vergessenheit geraten.