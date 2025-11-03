Nach Bauarbeiten auf B 86 sind die Schäden auf der innerörtlichen Umleitung in Siebigerode nicht zu übersehen. Warum sich die Landesstraßenbaubehörde nicht verantwortlich fühlt.

Palisaden wurden in Siebigerode an der Köhlerstraße umgefahren.

Siebigerode/MZ. - Die Bauarbeiten auf der B 86 in Siebigerode sind beendet. Der Verkehr kann wieder ungehindert durch den Mansfelder Ortsteil rollen. Die Zeit der rund zweiwöchigen Verkehrseinschränkungen und der Umleitung werden bei den Einwohnern trotzdem nicht so schnell in Vergessenheit geraten.