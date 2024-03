Ein Paar wurde am Montag bei einem Diebstahl in einem Hettstedter Geschäft beobachtet. Die beiden Täter konnten jedoch flüchten.

Hettstedt/MZ. - In einem Einkaufsmarkt in der Feuerbachstraße in Hettstedt wurde am Montagmittag von einem Zeugen ein Paar dabei beobachtet, wie es Ware in eine Tasche verstaute. Die beiden Täter wollten mit dieser Tasche dann den Markt verlassen ohne zu zahlen.

Das Paar wurde angesprochen. In der Folge entwickelte sich eine Auseinandersetzung zwischen dem Zeugen und den Tatverdächtigen. Das Paar konnte schließlich unerkannt flüchten, so die Polizei.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Der männliche Täter soll etwa 30 bis 40 Jahre alt sein. Er trug einen orangefarbenen Pullover und eine Mütze. Die Wangen waren mit Piercings versehen. Die Frau wird ebenfalls auf etwa 30 Jahre geschätzt. Sie hat rote Haare und auffällige Hauterscheinungen im Gesicht.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt das Polizeirevier Mansfeld-Südharz unter der Rufnummer 03475/670-293 entgegen.