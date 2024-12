Schmerzliche Erinnerung Obwohl die Schwester in Westdeutschland im Sterben liegt, verweigert das DDR-Regime den Besuch

In diesen Tagen, in denen oft vom Mauerfall die Rede ist, muss Claudia Becker aus Siebigerode besonders an ihre Schwester Johanna denken. Sie verstarb in Zeiten des Kalten Krieges.