Gerbstedt plant Begegnungszentrum Neues Leben für den Marstall: Volkssolidarität plant Zentrum für alle Generationen

Mit Applaus endete die Ratssitzung in Gerbstedt: Die Stadt will die Volkssolidarität dabei unterstützen, ein Begegnungszentrum zu schaffen mit barrierefreier Architektur und sozialem Anspruch. Warum das Projekt mehr ist als nur ein Umbau und was Senioren und Studenten daran begeistert.