  4. Gerbstedt plant Begegnungszentrum: Neues Leben für den Marstall: Volkssolidarität plant Zentrum für alle Generationen

Mit Applaus endete die Ratssitzung in Gerbstedt: Die Stadt will die Volkssolidarität dabei unterstützen, ein Begegnungszentrum zu schaffen mit barrierefreier Architektur und sozialem Anspruch. Warum das Projekt mehr ist als nur ein Umbau und was Senioren und Studenten daran begeistert.

Von Beate Thomashausen 06.11.2025, 18:01
Der Marstall gehörte zum Rittergut in Gerbstedt. Er dient bereits als Begegnungszentrum und auch eine Keramikwerkstatt ist dort untergebracht. Allerdings ist das Haus in die Jahre gekommen und nicht barrierefrei.
(Foto: Jürgen Lukaschek)

Gerbstedt/MZ - Mit kräftigem Beifall endete die Ratssitzung am Dienstagabend in Gerbstedt: Die Stadträte fassten mehrheitlich den Grundsatzbeschluss, die Errichtung eines Begegnungszentrums in der Karl-Liebknecht-Straße zu unterstützen.