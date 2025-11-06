Gerbstedt plant Begegnungszentrum Neues Leben für den Marstall: Volkssolidarität plant Zentrum für alle Generationen
Mit Applaus endete die Ratssitzung in Gerbstedt: Die Stadt will die Volkssolidarität dabei unterstützen, ein Begegnungszentrum zu schaffen mit barrierefreier Architektur und sozialem Anspruch. Warum das Projekt mehr ist als nur ein Umbau und was Senioren und Studenten daran begeistert.
06.11.2025, 18:01
Gerbstedt/MZ - Mit kräftigem Beifall endete die Ratssitzung am Dienstagabend in Gerbstedt: Die Stadträte fassten mehrheitlich den Grundsatzbeschluss, die Errichtung eines Begegnungszentrums in der Karl-Liebknecht-Straße zu unterstützen.