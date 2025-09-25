Rund 50 Bürger verfolgten die Stadtratssitzung in Gerbstedt, in der der Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines Begegnungszentrums überraschend von der Tagesordnung genommen wurde. Kritik an Kommunikation, Misstrauen gegenüber dem Projektträger und politische Spannungen bestimmten den Abend – sehr zum Ärger der Bevölkerung.

Begegnungszentrum in Gerbstedt vor dem Aus? Stadtrat kippt Beschluss

Gerbstedt/MZ - So ein großes Interesse ist selten: An die 50 Bürger hatten im Gerbstedter Ratssaal Platz genommen, um die Sitzung des Stadtrates mitzuverfolgen, darunter Senioren ebenso wie auch Kinder und Jugendliche. Ihre Aufmerksamkeit galt insbesondere einem Punkt auf der Tagesordnung – dem Grundsatzbeschluss zur Unterstützung der Errichtung eines Begegnungszentrums in der Karl-Liebknecht-Straße 12 in Gerbstedt.