Nach einem massiven Wasserschaden im November vergangenen Jahres musste die Gerbstedter Filiale der Sparkasse Mansfeld-Südharz geschlossen werden. Wie es dort nun weitergehen soll.

Nach Wasserschaden: Die Sparkasse sucht in Gerbstedt nach einer Interimslösung

Der Wasserschaden an der Sparkassenfiliale in Gerbstedt ist doch viel weitreichender, als bisher angenommen.

Gerbstedt/MZ - Die Sparkassenfiliale in Gerbstedt bleibt offenbar viel länger geschlossen als angenommen. Mitte November vergangenen Jahres war das Gebäude von einer Havarie betroffen. Wasser war aus dem oberen Geschoss in die Filiale und bis in den Keller gelaufen.