Filiale Gerbstedt weiter geschlossen Nach Wasserschaden: Die Sparkasse sucht in Gerbstedt nach einer Interimslösung
Nach einem massiven Wasserschaden im November vergangenen Jahres musste die Gerbstedter Filiale der Sparkasse Mansfeld-Südharz geschlossen werden. Wie es dort nun weitergehen soll.
15.01.2026, 10:45
Gerbstedt/MZ - Die Sparkassenfiliale in Gerbstedt bleibt offenbar viel länger geschlossen als angenommen. Mitte November vergangenen Jahres war das Gebäude von einer Havarie betroffen. Wasser war aus dem oberen Geschoss in die Filiale und bis in den Keller gelaufen.