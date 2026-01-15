Die Kartoffelernte war in diesem Jahr gut bis sehr gut. Mit absurden Folgen für einen Bauern in Sachsen. Gibt es so etwas auch in Dessau-Roßlau?

4.000 Tonnen Kartoffeln in sächsischem Lager - Wie ist die Situation bei Bauer Kruse in Rodleben?

Rodleben/Tornau/MZ. - 4.000 Tonnen Kartoffeln sind derzeit bei der Osterland Agrar GmbH im Landkreis Leipzig übrig – auch bei anderen sächsischen Landwirten lagern tonnenweise Kartoffeln, die keine Abnehmer finden. So berichtete die Leipziger Volkszeitung (LVZ) vor einigen Tagen. Gibt es in der Umgebung von Dessau-Roßlau eine ähnliche Situation? Bauer Christoph Bierlein verneint dies.