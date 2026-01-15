Gute Ernte hat Folgen 4.000 Tonnen Kartoffeln in sächsischem Lager - Wie ist die Situation bei Bauer Kruse in Rodleben?
Die Kartoffelernte war in diesem Jahr gut bis sehr gut. Mit absurden Folgen für einen Bauern in Sachsen. Gibt es so etwas auch in Dessau-Roßlau?
15.01.2026, 12:10
Rodleben/Tornau/MZ. - 4.000 Tonnen Kartoffeln sind derzeit bei der Osterland Agrar GmbH im Landkreis Leipzig übrig – auch bei anderen sächsischen Landwirten lagern tonnenweise Kartoffeln, die keine Abnehmer finden. So berichtete die Leipziger Volkszeitung (LVZ) vor einigen Tagen. Gibt es in der Umgebung von Dessau-Roßlau eine ähnliche Situation? Bauer Christoph Bierlein verneint dies.