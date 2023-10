Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Rodleben/MZ. - Der Klingelton von der sich öffnenden Ladentür hallt nach bis in die Wohnstube. Und erklingt am Donnerstagvormittag fast unaufhörlich: Die Kundschaft gibt sich die Klinke vom Hof Kruse förmlich in die Hand. „Das ist gut so. Und so soll es auch bleiben“, nicken sich die beiden Männer im Haus zu.