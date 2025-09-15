Nächtlicher Löscheinsatz Nach Übergriff: Wie es den verletzten Mansfelder Feuerwehrleuten nach zwei Monaten geht
Bei einem nächtlichem Löscheinsatz in Mansfeld vor zwei Monaten wurden nicht nur Feuerwehrleute angegriffen. Von dem Vorfall waren auch Polizisten betroffen. Was seitdem passiert ist.
15.09.2025, 15:15
Mansfeld/MZ. - Der Übergriff auf drei Feuerwehrleute während eines nächtlichen Einsatzes in Mansfeld ist auch nach gut zwei Monaten nicht vergessen. Was Wehrleiter Michael Sommer besonders ärgert.