  4. Nächtlicher Löscheinsatz: Nach Übergriff: Wie es den verletzten Mansfelder Feuerwehrleuten nach zwei Monaten geht

Bei einem nächtlichem Löscheinsatz in Mansfeld vor zwei Monaten wurden nicht nur Feuerwehrleute angegriffen. Von dem Vorfall waren auch Polizisten betroffen. Was seitdem passiert ist.

Von Daniela Kainz 15.09.2025, 15:15
Die Laube wurde beim Brand in Mansfeld komplett zerstört.
Die Laube wurde beim Brand in Mansfeld komplett zerstört. (Foto: Feuerwehr Mansfeld)

Mansfeld/MZ. - Der Übergriff auf drei Feuerwehrleute während eines nächtlichen Einsatzes in Mansfeld ist auch nach gut zwei Monaten nicht vergessen. Was Wehrleiter Michael Sommer besonders ärgert.