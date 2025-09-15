Bei einem nächtlichem Löscheinsatz in Mansfeld vor zwei Monaten wurden nicht nur Feuerwehrleute angegriffen. Von dem Vorfall waren auch Polizisten betroffen. Was seitdem passiert ist.

Nach Übergriff: Wie es den verletzten Mansfelder Feuerwehrleuten nach zwei Monaten geht

Die Laube wurde beim Brand in Mansfeld komplett zerstört.

Mansfeld/MZ. - Der Übergriff auf drei Feuerwehrleute während eines nächtlichen Einsatzes in Mansfeld ist auch nach gut zwei Monaten nicht vergessen. Was Wehrleiter Michael Sommer besonders ärgert.